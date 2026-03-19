В ФСБ пообещали усилить защиту лиц уровня генерала Алексеева

Гавриил Григоров/РИА Новости

Защита таких высокопоставленных лиц, как генерал Владимир Алексеев, будет усилена. Об этом сообщил глава ФСБ России Александр Бортников в беседе с журналистами, пишет РИА Новости.

«Конечно будет, да», — сказал Бортников, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он добавил, что надо сделать так, чтобы и те, на кого нападают, тоже думали о своей безопасности.

Покушение на генерала Алексеева было совершено 6 февраля на Волоколамском шоссе в Москве. Подозреваемый выстрелил в офицера не менее трех раз, а после скрылся с места преступления. По версии следствия, в генерала стрелял гражданин России украинского происхождения Любомир Корба. После содеянного он улетел из России в ОАЭ, но при содействии властей ОАЭ был экстрадирован в РФ.

Корба полностью признал свою вину. В СК сообщили, что мужчину завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года в Тернополе. В случае успешного покушения на генерала исполнителю обещали $30 тысяч. Позже в Москве задержали соучастников преступления Виктора Васина и его сына. Еще одна фигурантка дела скрылась на Украине, она объявлена в розыск. Всех четверых внесли в перечень террористов и экстремистов.

Генерал Алексеев выжил, в его состоянии намечается положительная динамика.

Ранее стало известно о «жестком» разговоре РФ и Украины из-за покушения на генерала Алексеева.

 
