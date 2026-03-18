Арагчи: Иран бьет исключительно по американским базам и объектам

Иранские силы наносят удары сугубо по военной инфраструктуре США, расположенной на Ближнем Востоке. Об этом в интервью телекомпании CBS заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

«Мы наносим удары только по американским средствам, американским объектам, американским военным базам», — сказал глава иранской дипломатии, подчеркнув, что сами американцы атакуют Иран с территории других стран.

Арагчи также отметил, что Тегеран не ограничивался нанесением ударов только по военным базам США, а атаковал всю американскую инфраструктуру на Ближнем Востоке.

13 марта сообщалось, что Иран, предположительно, атаковал американскую авиабазу Инджирлик в Турции. Агентство Anadolu отмечало, что две баллистические ракеты, направлявшиеся к Турции, были перехвачены системами противовоздушной обороны (ПВО) НАТО.

До этого в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что в этот же день Иран ударил по базе Военно-воздушных сил (ВВС) Иордании, американские военные базы в Бахрейне и Ираке, а также цели в Израиле.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Иран наносит ответные удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили об ударе по целям рядом с офисом Нетаньяху.