Арагчи: Иран атаковал всю американскую инфраструктуру на Ближнем Востоке

Иран не ограничивался нанесением ударов только по военным базам США, а атаковал всю американскую инфраструктуру на Ближнем Востоке. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera глава иранского МИД Аббас Арагчи.

По его словам, Тегеран атаковал все объекты и территории, «где были сосредоточены американцы, где у них находились принадлежащие им объекты».

13 марта сообщалось, что Иран, предположительно, атаковал американскую авиабазу Инджирлик в Турции. Агентство Anadolu отмечало, что две баллистические ракеты, направлявшиеся к Турции, были перехвачены системами противовоздушной обороны (ПВО) НАТО.

До этого в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что в этот же день Иран ударил по базе Военно-воздушных сил (ВВС) Иордании, американские военные базы в Бахрейне и Ираке, а также цели в Израиле.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран атаковал международный финансовый центр в Дубае.