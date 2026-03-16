Один человек погиб в результате удара по Абу-Даби

РИА: палестинец погиб в Абу-Даби в результате падения ракеты на автомобиль

Палестинец погиб в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби в результате падения ракеты на автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление властей эмирата.

Отмечается, что боеприпас упал на машину в районе Аль-Бахия. Подробностей не приводится.

До этого сообщалось, что ключевой в ОАЭ порт Фуджейра подвергся атаке, что привело к приостановке отгрузки нефти.

Также в ночь на 16 марта стало известно, что в районе международного аэропорта Дубая один из топливных резервуаров получил повреждения. Это произошло в результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом

Эти атаки являются частью эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который начался 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану. Тегеран объявил об ответной операции и начал наносить удары по территории Израиля и американским военным базам в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ и Катаре.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.