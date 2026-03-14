В КСИР прокомментировали удары США по иранскому острову Харк

КСИР: авиаудары США не повредили нефтяные объекты на острове Харк
Объекты нефтяной инфраструктуры на иранском острове Харк не получили повреждений в результате воздушных ударов армии США по этому району. Об этом говорится говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), которое приводит агентство Fars.

По данным КСИР, во время массированных атак произошло более 15 взрывов, над островом поднимался густой дым, а противник пытался повредить иранские системы противовоздушной обороны (ПВО), морскую базу Джошан, диспетчерскую вышку аэропорта и вертолетную площадку Куран Гаре.

Иранские военные подчеркнули, что все удары пришлись именно по этим целям, в то время как топливно-энергетический комплекс острова, обеспечивающий перевалку большей части иранской нефти, функционирует в штатном режиме без каких-либо повреждений, а работа ПВО возобновилась уже через час после удара.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что американские силы мощным ударом поразили все военные объекты на иранском острове Харк. По его словам, он решил оставить невредимой нефтяную инфраструктуру на острове, однако в случае принятия Ираном решений, препятствующих свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, это решение будет пересмотрено.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану. Тегеран объявил об ответной операции и начал наносить удары по территории Израиля и американским военным базам в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ и Катаре.

Ранее Трамп заявил, что операция против Ирана будет продолжаться столько, сколько нужно.

 
ОМС для курильщиков, инсульт в 40 лет и «умный» кофе: новости о здоровье за неделю
