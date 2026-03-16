Вооруженные силы (ВС) России ведут основные бои на Красноармейском направлении в селах Гришино и Сергеевка. Об этом рассказал информационной службе «Вести» глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Красноармейское-Добропольское направление. Здесь мы фиксируем основной театр боевых действий, который развернулся в районе населенного пункта Гришино и Сергеевка», — отметил Пушилин.
До этого в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря в Сумской области.
По данным ведомства, российские военные в ходе активных действий нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Мирополье, Павловка, Храповщина, Кияница и Глухов Сумской области.
Также удары были нанесены по подразделениям ВСУ в Харьковской области.
Ранее Глава ДНР высказался о последствиях запрета на публикацию данных о «прилетах» в ДНР.