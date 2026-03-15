Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Кремле оценили ситуацию в зоне проведения СВО

Песков: динамика на фронте позитивная, ВС РФ продвигаются вперед
Roman Naumov/Global Look Press

Вооруженные силы России продвигаются вперед на Украине и приближаются к достижению целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил газете Financial Times пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Динамика на фронте позитивная для нас: мы продвигаемся и приближаемся к достижению наших целей, но, как говорил президент Путин, мы открыты к дипломатическому урегулированию», — сказал представитель Кремля.

11 марта Песков назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow по Брянску «варварским». По его словам, СВО проводится для того, чтобы такие действия Киева не продолжались. Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что запуск ракет по Брянской области был невозможен без британских специалистов.

24 февраля Песков заявил, что начавшаяся четыре года назад специальная военная операция превратилась в более масштабное противостояние России и стран Запада.

Ранее россияне оценили результаты СВО.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
