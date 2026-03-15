Вооруженные силы России продвигаются вперед на Украине и приближаются к достижению целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил газете Financial Times пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Динамика на фронте позитивная для нас: мы продвигаемся и приближаемся к достижению наших целей, но, как говорил президент Путин, мы открыты к дипломатическому урегулированию», — сказал представитель Кремля.

11 марта Песков назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow по Брянску «варварским». По его словам, СВО проводится для того, чтобы такие действия Киева не продолжались. Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что запуск ракет по Брянской области был невозможен без британских специалистов.

24 февраля Песков заявил, что начавшаяся четыре года назад специальная военная операция превратилась в более масштабное противостояние России и стран Запада.

