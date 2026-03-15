Назван возможный ответ Стармера на критику за нерешительность на Ближнем Востоке

Telegraph: Стармер может отправить на Ближний Восток тысячи комплексов Octopus
В качестве ответа на критику из Вашингтона премьер-министр Великобритании Кир Стармер может отправить на Ближний Восток тысячи беспилотных систем перехвата — современных комплексов по борьбе с дронами Octopus. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, этот шаг мог бы стать реакцией британского премьера на недавние обвинения со стороны американского лидера в недостаточной поддержке действий США на Ближнем Востоке. Великобритания уже поставляет комплексы Octopus на Украину.

Ранее американский лидер в присутствии лидеров стран «Большой семерки» заявил Стармеру, что больше не нуждается в помощи Лондона в ближневосточном конфликте. Он также назвал британского премьера неудачником.

Великобритания предоставила США свои военные базы для нанесения ударов по Ирану, из-за чего они стали мишенью для ответных атак.

Ранее Борис Джонсон раскритиковал Стармера за нежелание воевать с Ираном.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!