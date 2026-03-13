Размер шрифта
Япония планирует присоединиться к «Золотому куполу» США

Правительство Японии начало подготовку общественного мнения к объявлению об участии страны в инициативе «Золотой купол» — проекте противоракетной обороны США. Об этом сообщает Yomiuri.

В публикации отмечается, что о присоединении к проекту должны объявить 19 марта во время встречи в Вашингтоне президента США Дональда Трампа и японского премьер-министра Санаэ Такаити.

Также издание утверждает, что Токио и Пентагон совместно разрабатывают новый тип ракеты — «планирующую ракету-перехватчик», для перехвата большегрузных автомобилей.

В январе сообщалось, что Соединенные Штаты Америки спустя год после анонса плана по созданию системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» мало продвинулись в работе над ней.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет объявили о выделении средств на создание проекта «Золотой купол». Американский лидер при этом сообщил, что ему поступил телефонный звонок из Канады, власти которой хотят принять участие в проекте ПРО.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российские военные будут следить за реализацией плана США по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол», а также возможность ее размещения в Гренландии.

Ранее Медведев объяснил провокационность проекта США «Золотой купол».

 
