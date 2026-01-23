Размер шрифта
В ДНР заявили, что к 2050 году Россия может увеличить свои территории

Пушилин: к 2050 году Россия не потеряет территории, а увеличит их
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия не только не потеряет территории к 2050 году, но и преумножит, используя при этом дипломатический путь. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в рамках форума «Знание. Государство», который проходит в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

Он считает, что к России захотят присоединиться некоторые государства.

«С учетом того, как меняется мир, я думаю, здесь будет меняться в большую сторону. [...] Я почему-то считаю, и обоснованно считаю, что ряд стран могут захотеть стать частью нашей страны», — сказал глава ДНР.

По мнению Пушилина, Россия является примером справедливости в управлении страной и взаимоотношений с населением. Такая позиция может стать привлекательна и для других стран, которые захотят войти в состав РФ, отметил он.

30 декабря глава Донецкой народной республики рассказал, что в 2025 году в ДНР было освобождено 187 населенных пунктов. Он назвал этот год успешным в плане освобождения территорий республики.

Ранее Пушилин назвал численность населения ДНР.

