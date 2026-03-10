Размер шрифта
Армия

Российские силы сбили украинский истребитель

МО: ВКС РФ сбили украинский Су-27
Пресс-служба Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS и 241 беспилотник самолетного типа.

Накануне военный корреспондент Юрий Котенок сообщил в Telegram-канале об уничтожении истребителя Су-27 командира 39-й бригады тактической авиации военно-воздушных сил Украины полковника Александра Довгача.

До этого о ликвидации полковника Довгача во время боевого вылета сообщила пресс-служба воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ). В командовании ВСУ указали, что полковник принимал участие в боях в Киевской, Харьковской и Херсонской областях, а также за остров Змеиный. Всего он совершил сотни вылетов.

Осенью 2025 года Довгачу присвоили звание Героя Украины

В декабре прошлого года российские войска сбили истребитель Су-27 ВСУ. Точное местоположение крушения самолета не уточнялось. По данным украинской армии, Вооруженные силы России сбили воздушное судно «на восточном направлении» боевых действий. Самолет управлялся старшим штурманом 39-й бригады тактической авиации подполковником Евгением Ивановым. В результате инцидента военный не выжил.

Ранее удар по истребителю F-16 в Полтавской области попал на видео.

 
