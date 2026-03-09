На Украине погиб комбриг тактической авиации

Командир 39-й бригады тактической авиации полковник Александр Довгач погиб во время боевого вылета. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram-канале.

«На восточном направлении, в условиях значительного преимущества воздушного противника и мощного противодействия враждебным системам противовоздушной обороны погиб полковник Александр Довгач», — говорится в сообщении.

Точное место гибели военного не уточняется. В ВСУ добавили, что Довгач принимал участие в боях в Киевской, Харьковской и Херсонской областях, а также за остров Змеиный. Всего он совершил сотни вылетов, отметили военные.

Осенью 2025 года Давгачу присвоили звание Героя Украины.

В декабре прошлого года российские войска сбили истребитель Су-27 ВСУ. Точное местоположение крушения самолета не уточнялось. По данным украинской армии, Вооруженные силы России сбили воздушное судно «на восточном направлении» боевых действий.

Самолет управлялся старшим штурманом 39-й бригады тактической авиации подполковником Евгением Ивановым. В результате инцидента военный не выжил.

Ранее удар по истребителю F-16 в Полтавской области попал на видео.