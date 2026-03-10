Российские военные за сутки сбили три снаряда HIMARS

МО России: средства ПВО за сутки сбили 241 дрон ВСУ и три снаряда системы HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили восемь управляемых авиабомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 241 беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 241 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, в ночь на 10 марта силы ПВО сбили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России.

В Минобороны отметили, что военные уничтожили девять дронов в небе над Республикой Крым, пять — над Белгородской областью, три — над Курской областью.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ на прошлой неделе не менее трех раз атаковали гражданские железнодорожные составы в Крыму и Самарской области.

Ранее эксперт рассказал о «циничной тактике» ВСУ при ударах по России.