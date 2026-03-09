Считающая Трампа своим отцом турчанка уверена, что тот начал войну в Иране из-за нее

Жительница Турции Неджла Озмен, утверждающая, что президент США Дональд Трамп является ее отцом, обвинила американского лидера в развязывании конфликта с Ираном из-за внимания к своей персоне. Об этом она сообщила в видеообращении, опубликованном в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Папочка, не обижайся, но я поддерживаю Иран», — заявила она в посте.

По ее мнению, «отец» спровоцировал войну с Ираном, чтобы отвлечь внимание общественности от ее истории и «вытеснить» ее из новостной повестки. При этом она подчеркнула, что не намерена отказываться от борьбы за признание родства. Также Озмен призвала Трампа не вмешиваться во внутренние дела других государств.

В январе стало известно, что Озмен пытается добиться признания Трампа своим отцом через судебные инстанции, настаивая на проведении ДНК-экспертизы. Женщина выражает уверенность в том, что Трамп – достойный отец и не откажется от нее.

В сентябре прошлого года суд в Анкаре отклонил иск Озмен, указав на отсутствие доказательств и несоответствие иска процессуальным требованиям. Несмотря на это, женщина подала апелляцию и обратилась за помощью в посольство США и американские суды.

До этого Путин в телеграмме, адресованной новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи, пообещал, что Россия останется надежным партнером Ирана.

Ранее в МИД РФ назвали истинную причину нападения США и Израиля на Иран.