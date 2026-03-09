Появилось видео пожара на ядерном объекте в Иране

Пожар на ядерном объекте в иранском Исфахане попал на видео

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором запечатлен пожар на ядерном объекте в иранском Исфахане.

Накануне сообщалось, что один из ключевых ядерных объектов Ирана в Исфахане получил серьезные повреждения в результате атаки. Ракетный удар был нанесен 7 марта.

По данным агентства ISNA, инфраструктуре объекта был причинен значительный ущерб, но пока нет никаких свидетельств выброса радиации или радиоактивного загрязнения местности.

Согласно разведывательной информации, которой располагают США и Израиль, основные запасы иранских ядерных материалов сосредоточены именно в подземных комплексах под Исфаханом. Остальная их часть распределена между укрепленными хранилищами в Фордо и Натанзе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее США и Израиль составили план захвата иранских ядерных объектов спецназом.