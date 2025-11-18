В промзонах Красноармейска (украинское название Покровск — прим. ред.) находятся крупные склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с экспериментальным оружием западных стран. Об этом в интервью aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«В Покровске, в промзонах находятся крупные склады экспериментального оружия западных стран, которое главком ВСУ Александр Сырский не сумел оперативно вывести», — заявил он.

По словам Иванникова, сейчас решается вопрос о том, уничтожить оружие или смириться с тем, что оно достанется российской стороне, поскольку забрать его с территории уже не получится.

Эксперт отметил, что на складах украинской армии остаются образцы сверхвысокочастотных (СВЧ) пушек различного сверхвысокочастотного диапазона действия, которыми боевики ВСУ в виде эксперимента ослепляли солдат ВС России.

Специалист рассказал, что подобное оружие может вызвать не только слепоту, но и полностью разрушить когнитивные функции человека, а также лишить его слуха и в некоторых случаях оказать воздействие на психику при длительном воздействии. Он объяснил, что российские ученые заинтересованы в том, чтобы оружие попало к ним в руки, чтобы разобрать его «до винтика» и использовать полученные знания в своей научной деятельности.

Ранее стало известно, что Россия под Одессой могла уничтожить ценные грузы стран НАТО.