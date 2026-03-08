Операторы БПЛА «Герань» уничтожили огневую позицию реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По его данным, удар был нанесен с помощью двух беспилотников «Герань-2» в районе населенного пункта Каменная Яруга.

«Потери противника составили: одна пусковая установка РСЗО HIMARS, одна транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения», — отмечается в сообщении.

1 марта оборонное ведомство сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли пусковую установку РСЗО HIMARS и боевую машину РСЗО «Град» в результате действий группировки войск «Север».

В феврале Вооруженные силы (ВС) России уничтожили РСЗО Vampire, с помощью которой украинские военные осуществляли обстрелы Белгородской области. По информации российских силовых структур, бойцы группировки войск «Север» обнаружили установку в Харьковской области и ликвидировали ее.

Ранее стало известно о секретном оружии НАТО для ВСУ, приводящем к слепоте.