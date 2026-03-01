Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

ВСУ лишились пусковой установки HIMARS

Минобороны: ВСУ потеряли пусковую установку HIMARS и боевую машину «Град»
AFLO/Global Look Press

Украинская армия лишилась пусковой установки реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства и боевой машины РСЗО «Град» в результате действий группировки войск «Север». Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Потери Вооруженных сил Украины составили более 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, пусковая установка РСЗО HIMARS, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной разведки и 21 автомобиль», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Минобороны также заявило об уничтожении склада боеприпасов и семи складов материальных средств.

По данным министерства, суточные потери украинской армии на всех участках спецоперации составили около 1,3 тыс. военнослужащих.

В конце февраля стало известно, что ВСУ несут большие потери в личном составе на Сумском направлении. Об этом рассказали силовые структуры России со ссылкой на родственников десантников, которые делятся своими трагичными историями в социальных сетях.

Ранее мэр Львова назвал причину «страшных» потерь ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!