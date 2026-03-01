ВСУ лишились пусковой установки HIMARS

Украинская армия лишилась пусковой установки реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства и боевой машины РСЗО «Град» в результате действий группировки войск «Север». Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Потери Вооруженных сил Украины составили более 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, пусковая установка РСЗО HIMARS, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной разведки и 21 автомобиль», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Минобороны также заявило об уничтожении склада боеприпасов и семи складов материальных средств.

По данным министерства, суточные потери украинской армии на всех участках спецоперации составили около 1,3 тыс. военнослужащих.

В конце февраля стало известно, что ВСУ несут большие потери в личном составе на Сумском направлении. Об этом рассказали силовые структуры России со ссылкой на родственников десантников, которые делятся своими трагичными историями в социальных сетях.

Ранее мэр Львова назвал причину «страшных» потерь ВСУ.