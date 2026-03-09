Число БПЛА, пытавшихся ударить по Москве, возросло до шести

Мэр Собянин сообщил об уничтожении еще трех дронов, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере Max о ликвидации еще трех БПЛА противника, летевших к столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

До этого средства ПВО (противовоздушной обороны) около 17:35, 17:44 и 20:51 сбили три беспилотника, пытавшихся атаковать Москву.

На этом фоне в подмосковном аэропорту Жуковский временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Ограничения полетов в воздушной гавани вводились дважды. Меры были необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

8 марта Сочи тоже атаковали дроны. Фрагменты сбитых беспилотников нашли в нескольких районах города. В Адлерском районе обломки БПЛА повредили остекление автобуса, когда в нем находились пять пассажиров. Они не пострадали. А на железнодорожных путях в районе станции Лоо была повреждена контактная линия.

