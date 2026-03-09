Размер шрифта
Армия

Число БПЛА, пытавшихся ударить по Москве, возросло до шести

Мэр Собянин сообщил об уничтожении еще трех дронов, летевших на Москву
Министерство обороны РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере Max о ликвидации еще трех БПЛА противника, летевших к столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

До этого средства ПВО (противовоздушной обороны) около 17:35, 17:44 и 20:51 сбили три беспилотника, пытавшихся атаковать Москву.

На этом фоне в подмосковном аэропорту Жуковский временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Ограничения полетов в воздушной гавани вводились дважды. Меры были необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

8 марта Сочи тоже атаковали дроны. Фрагменты сбитых беспилотников нашли в нескольких районах города. В Адлерском районе обломки БПЛА повредили остекление автобуса, когда в нем находились пять пассажиров. Они не пострадали. А на железнодорожных путях в районе станции Лоо была повреждена контактная линия.

Ранее герой России рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО.

 
