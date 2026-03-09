Иран запустил ракеты по Израилю

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала очередной пуск ракет из Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

По ее информации, системы противовоздушной обороны (ПВО) осуществляют перехват ракет.

8 марта армия Ирана сообщила о нанесенных ударах по Тель-Авиву, Хайфе в Израиле и военным базам США в Кувейте.

В тот же день глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что более 9,6 тыс. гражданских объектов, в их числе почти восемь тысяч жилых домов, получили повреждения в Иране при авиаударах Соединенных Штатов и Израиля.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.