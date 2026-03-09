При атаке ВСУ по территории ДНР погибли четыре человека

Пушилин: в результате удара беспилотника по ДНР погибла семья из четырех человек

Удар украинского беспилотника по территории Донецкой народной республики (ДНР) привел к гибели семьи из четырех человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Трагедия произошла в населенном пункте Горняк Кураховского муниципального округа. Погибли двое мужчин, женщина и семилетний ребенок. 16-летний подросток получил ранения средней тяжести.

Пушилин отметил, что в результате применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) дронов и авиационных крылатых ракет в республике было ранено 11 человек. Получили повреждения 26 жилых домов, шесть образовательных и два медицинских учреждения, экскаватор, грузовой и легковые автомобили.

2 марта сообщалось, что ударный беспилотник ВСУ атаковал корпус городской больницы Донецка.

В феврале в поселке городского типа Сартана в ДНР в результате атаки дронов погибли женщина и ребенок получили . Кроме того, пострадал семилетний мальчик.

Ранее после падения сбитого БПЛА на Кубани загорелся пансионат.