Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

После падения сбитого БПЛА на Кубани загорелся пансионат

На Кубани из-за падения обломков БПЛА загорелась кровля неработающего пансионата
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Из-за падения обломков дрона в районе поселка Лоо загорелась крыша неработающего пансионата. Об этом сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

Там рассказали, что огонь распространился на площади в 20 кв. м. Его оперативно потушили 12 пожарных и три единицы техники.

8 марта Сочи дважды атаковали дроны. Фрагменты сбитых беспилотников нашли в нескольких районах города. В Адлерском районе обломки БПЛА повредили остекление автобуса, когда в нем находились пять пассажиров. Они не пострадали. А на железнодорожных путях в районе станции Лоо была повреждена контактная линия.

На этом фоне в сочинском аэропорту на 1,5 часа вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Жителей и гостей Сочти власти просили покинуть пляжи и укрыться в безопасных местах, пока в городе не станет спокойно. По данным Минобороны РФ, с 14:00 до 18:00 в небе Краснодарского края нейтрализовали 27 беспилотников, а с 20:00 до 23:00 — еще восемь.

Ранее герой России рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!