После падения сбитого БПЛА на Кубани загорелся пансионат

Из-за падения обломков дрона в районе поселка Лоо загорелась крыша неработающего пансионата. Об этом сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

Там рассказали, что огонь распространился на площади в 20 кв. м. Его оперативно потушили 12 пожарных и три единицы техники.

8 марта Сочи дважды атаковали дроны. Фрагменты сбитых беспилотников нашли в нескольких районах города. В Адлерском районе обломки БПЛА повредили остекление автобуса, когда в нем находились пять пассажиров. Они не пострадали. А на железнодорожных путях в районе станции Лоо была повреждена контактная линия.

На этом фоне в сочинском аэропорту на 1,5 часа вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Жителей и гостей Сочти власти просили покинуть пляжи и укрыться в безопасных местах, пока в городе не станет спокойно. По данным Минобороны РФ, с 14:00 до 18:00 в небе Краснодарского края нейтрализовали 27 беспилотников, а с 20:00 до 23:00 — еще восемь.

