Власти Сочи раскрыли последствия атаки беспилотников

Прошунин: от атаки БПЛА повреждена контактная линия на ж/д станции Лоо под Сочи

Военные отразили вторую атаку беспилотных летательных аппаратов на Сочи, фрагменты сбитых дронов обнаружены в нескольких районах города. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших, объекты инфраструктуры не были повреждены.

«На железнодорожных путях в районе станции Лоо повреждена контактная линия», — написал градоначальник.

Последствия ликвидированы, специалисты принимают меры, чтобы предотвратить задержки поездов, отметил Прошунин.

Также в Адлерском районе обломки БПЛА повредили остекление автобуса, когда в нем находились пять пассажиров. Люди не пострадали.

8 марта Прошунин сообщил об угрозе атаки БПЛА в Сочи. Он призвал горожан и гостей города покинуть пляжи и укрыться в безопасных местах, пока в городе не станет спокойно. Мэр также порекомендовал туристам, которые готовятся к вылету, оставаться в гостиницах и следить за информацией. В аэропорту вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов, они действовали около полутора часов.

Российские средства противовоздушной обороны в период с 14:00 до 18:00 уничтожили в небе Краснодарского края 27 беспилотников.

Ранее «Газета.Ru» писала, какими беспилотниками Украина бьет по России.