ВСУ атаковали 11 регионов России 170 дронами

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за четыре часа уничтожили над 11 регионами страны, Азовским и Черным морями 170 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 14:00 до 18:00. Над Брянской областью ликвидировали 73 БПЛА, в небе Краснодарского края нейтрализовали 27 беспилотников, над Тульской областью — 19, в Белгородской области сбили 11 дронов, в Рязанской --10, по шесть БПЛА уничтожили в Курской и Калужской областях, над акваторией Азовского моря — пять, под Черным морем — четыре, по три беспилотника ликвидировали в Орловской области, Крыму и Московском регионе, еще один БПЛА сбили в Липецкой области.

24 февраля 2026 года исполнилось четыре года с момента начала специальной военной операции. Срок вполне достаточный, чтобы уточнить большую часть вопросов в сфере модернизации и строитель­ства вооруженных сил, укрепления их боевой мощи, повышения боевой и мобилизационной готовности, тенденций и способов технического оснащения армии и флота. Уроки СВО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

