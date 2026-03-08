Размер шрифта
В районе Тель-Авива раздался взрыв

РИА: взрыв раздался в районе Тель-Авива на фоне воздушной тревоги
Hannah Mckay/Reuters

Взрыв раздался в районе Тель-Авива. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Он предположил, что сработала система противовоздушной обороны.

За несколько минут до взрыва армия обороны Израиля зафиксировала залп ракет из Ирана. Сирены воздушной тревоги заработали в центральной части Израиля и Тель-Авиве.

Информация о повреждениях или пострадавших не поступала.

Накануне иранские вооруженные силы вновь ударили по странам Персидского залива. Атака произошла после обещания президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана не нападать на соседние государства. По мнению Associated Press, это показывает ограниченность полномочий иранского президента. В результате атаки в Дубае загорелся небоскреб 23-Marina. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в Иране предупредили об угрозе кислотных дождей после ударов США по нефтехранилищам.

 
