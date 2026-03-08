Израиль зафиксировал пуск ракет из Ирана

Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону еврейского государства. Об этом сообщил ЦАХАЛ.

«Системы противовоздушной обороны работают для перехвата угрозы», — отмечается в заявлении.

По данным корреспондента РИА Новости, в районе раздался взрыв. Он предположил, что сработала система ПВО.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на ЦАХАЛ писало, что Израиль не наносил ударов по установке для опреснения воды на иранском острове Кешм.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее СМИ сообщили о первой атаке ОАЭ на Иран.