В Израиле опровергли причастность к удару по опреснительной установке в Иране

Reuters: ЦАХАЛ заявил, что не атаковал опреснительную установку на острове Кешм
Telegram-канал »צה״ל - הערוץ הרשמי»

Израиль не наносил ударов по установке для опреснения воды на иранском острове Кешм. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Израиль не наносил ударов по опреснительной установке в Иране», — отмечается в публикации.

7 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что американские военные атаковали завод по опреснению воды на юге страны, что повлияло на водоснабжение 30 деревень. Глава МИД отметил, что удары по инфраструктуре республики являются «опасным шагом с серьезными последствиями». По его словам, подобный прецедент создали США, а не Иран.

На следующий день МВД Бахрейна заявило, что Иран атаковал беспилотниками опреснительную установку на территории королевства.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее СМИ сообщили о первой атаке ОАЭ на Иран.

 
