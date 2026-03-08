В Бахрейне при атаке беспилотников повреждена опреснительная установка

В результате удара иранских беспилотников по Бахрейну была повреждена опреснительная установка. Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел королевства, опубликованном в сети X.

«Иранская агрессия носит неизбирательный характер в отношении гражданских объектов и привела к материальному ущербу опреснительной установке в результате атаки беспилотника», - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X.

В Бахрейне не уточнили местоположение объекта и степень его повреждений.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что американские военные атаковали завод по опреснению воды на юге страны, что повлияло на водоснабжение 30 деревень.

Арагчи добавил, что удары по инфраструктуре республики являются «опасным шагом с серьезными последствиями». По его словам, подобный прецедент создали США, а не Иран.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

