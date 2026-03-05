Жителей Дубая предупредили о возможной ракетной атаке

На телефоны жителей Дубая пришли оповещения о возможной ракетной атаке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца по имени Михаил.

«В связи с текущей ситуацией и потенциальной угрозой ракетного удара немедленно укройтесь в ближайшем безопасном здании и держитесь подальше от окон, дверей и открытых пространств. Ожидайте дальнейших инструкций», — говорится в оповещении.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

На фоне конфликта США и Ирана тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока из-за отмены рейсов. Многие из них столкнулись с проблемами: им приходится самим искать и оплачивать жилье, так как авиакомпании не помогают с размещением.

Ранее многодетная семья из РФ застряла в Дубае из-за ситуации на Ближнем Востоке.