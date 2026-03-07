Международный аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок на фоне работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата, ее цитирует РИА Новости.

«В целях обеспечения безопасности пассажиров, персонала аэропорта и экипажей авиакомпаний работа международного аэропорта Дубая (DXB) временно приостановлена», — говорится в сообщении.

The Times of Israel ранее сообщило, что в Дубае прозвучали два взрыва. После этого местные власти сообщили о «незначительном инциденте», возникшем в результате падения обломков сбитых беспилотников. Последствия «инцидента» устранили, однако не уточняется, о чем именно идет речь.

До этого стало известно, что на телефоны жителей Дубая приходили оповещения о возможной ракетной атаке. Власти призвали людей немедленно укрыться в ближайшем безопасном здании и держаться подальше от окон, а также дверей и открытых пространств.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее стало известно, сумели ли российские теннисисты выбраться из Дубая.