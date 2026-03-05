Размер шрифта
«Хезболла» заявила о ракетном ударе по военно-промышленному комплексу Израиля

«Хезболла» обстреляла ракетами военно-промышленный комплекс Rafael в Израиле
Бойцы ливанского шиитского движения «Хезболла» обстреляли ракетами израильский военно-промышленный комплекс Rafael, расположенный к югу от города Акко. Об этом сообщила военизированная организация в своем в Telegram-канале.

«В ответ на израильскую агрессию, направленную против десятков ливанских городов и поселков, включая южные пригороды Бейрута, бойцы исламского сопротивления обстреляли ракетами военно-промышленный комплекс Rafael», — отмечается в заявлении.

В ночь на 4 марта телеканал Al Jazeera со ссылкой на «Хезболлу» сообщил о ракетной атаке по израильской военно-морской базе в городе Хайфа. Несколько ракет также были выпущены в сторону населенного пункта Кфар-Юваль, где находилась группа военнослужащих израильской армии.

До этого начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что операция в Ливане будет вестись до полного разоружения «Хезболлы», которая поддержала Иран и начала обстреливать территорию израильского государства.

Ранее на видео попало уничтожение израильского танка с помощью российского ПТРК «Корнет» в Ливане.

 
