Иран заявил о гибели более 500 американских военных

Совбез Ирана: более 500 военных США погибли с начала конфликта
Rahmat Gul/AP

Более 500 американских военных погибли за время конфликта с Ираном. Об этом сообщил секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани в соцсети Х.

«Давайте подсчитаем: с более чем 500 убитыми американскими военными, кто же превыше всего — США или Израиль?» — написал Лариджани, делая отсылку к лозунгу властей США «Америка превыше всего».

В свою очередь Красный Полумесяц Ирана сообщил, что до 940 человек возросло число погибших иранцев в результате атак США и Израиля с 28 февраля.

До этого президент США Дональд Трамп предупредил, что до окончания военных действий против Ирана Соединенные Штаты могут потерять еще больше военнослужащих. Американский лидер пообещал, что США сделают все возможное, чтобы этого не произошло, и отомстят за уже понесенные потери.

Утром 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В обращении к нации Трамп заявил, что у Вашингтона «иссякло терпение» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее в США заявили о рисках для президентства Трампа.

 
