Катар заявил, что Иран атаковал здания с его военными в Бахрейне

МИД Катара заявил, что Иран атаковал здания с катарскими военными в Бахрейне

Иран атаковал здания в Бахрейне, где размещались катарские военные. Об этом сообщило министерство иностранных дел Катара, передает РИА Новости.

«Катар самым решительным образом осуждает иранскую атаку на здания в различных районах братского королевства Бахрейн, в которых размещались военные подразделений военно-морских сил Катара, входящие в состав объединенного центра морских операций военного командования Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива», — говорится в заявлении ведомства.

В ночь на 6 марта системы противовоздушной обороны Катара отразили атаку дронов на авиабазу Аль-Удейд, где расположен штаб Центрального командования ВС США (CENTCOM).

Накануне катарский МИД осудил попытки нанесения ударов баллистическими ракетами по Турции и по аэропорту в Азербайджане с использованием иранских беспилотников.

Даха квалифицировала эти инциденты как «опасную эскалацию» и «вопиющее нарушение государственного суверенитета», предупредив, что они угрожают региональной безопасности и стабильности.

Ранее Кувейт по ошибке сбил три истребителя США.