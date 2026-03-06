Выросло число жертв удара ЦАХАЛ по Ливану

Число жертв ударов израильских войск в Ливане достигло 123. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, пишет РИА Новости.

«683 человека ранены в результате израильской агрессии против нашей страны», — сказали там.

В пятницу, 6 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала беспилотником многоэтажный жилой дом в городе Сайда на юге Ливана. Как писало агентство, дрон попал в одну из квартир, в результате чего было повреждено остекление на последних этажах здания. Поступают сообщения о пострадавших. Уточнялось, что на место происшествия прибыли машины скорой помощи.

В ночь на 5 марта Израиль начал наносить удары по инфраструктуре организации шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, столице Ливана. На фоне атаки израильская армия призвала жителей Бейрута покинуть шиитские кварталы ливанской столицы Шиях и Харет-Хорейк.

3 марта в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные за сутки нанесли удары более чем по 160 военным объектам шиитского движения на юге Ливана.

Ранее в Ливане заявили о применении Израилем снарядов с фосфором.