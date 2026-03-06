Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Армия

Выросло число жертв удара ЦАХАЛ по Ливану

Минздрав Ливана: число жертв израильских ударов выросло до 123
Ohad Zwigenberg/AP

Число жертв ударов израильских войск в Ливане достигло 123. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, пишет РИА Новости.

«683 человека ранены в результате израильской агрессии против нашей страны», — сказали там.

В пятницу, 6 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала беспилотником многоэтажный жилой дом в городе Сайда на юге Ливана. Как писало агентство, дрон попал в одну из квартир, в результате чего было повреждено остекление на последних этажах здания. Поступают сообщения о пострадавших. Уточнялось, что на место происшествия прибыли машины скорой помощи.

В ночь на 5 марта Израиль начал наносить удары по инфраструктуре организации шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, столице Ливана. На фоне атаки израильская армия призвала жителей Бейрута покинуть шиитские кварталы ливанской столицы Шиях и Харет-Хорейк.

3 марта в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные за сутки нанесли удары более чем по 160 военным объектам шиитского движения на юге Ливана.

Ранее в Ливане заявили о применении Израилем снарядов с фосфором.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!