Армия

Стало известно о столкновении военных США и Ирака

Rudaw: американский спецназ высадился в западных районах Ирака
Lee Jin-man/AP

Спецназ США высадился на территории Ирака. Об этом сообщает Rudaw со ссылкой на источники.

В информации объединенного оперативного командования Ирака отмечается, что подразделение командования Кербелы участвовало в поисковой операции в пустыне между провинциями Кербела и Наджаф. На рассвете иракские военные подверглись авиаудару и обстрелу. Два солдата пострадали, один не выжил.

Источники утверждают, что это произошло после высадки спецназа США в районе Шаннана. Экс-депутат Хасан аль-Джанаби утверждает, что военные открыли огонь после того, как иракские солдаты приблизились к американцам на расстояние 2 км.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее иракские радикалы заявили об уничтожении американского дрона.

 
