Признанный погибшим участник СВО вернется домой из плена

Москалькова: признанный погибшим боец СВО вернется в РФ в ходе обмена пленными
Российский военнослужащий, которого признали погибшим в зоне СВО, вернется на родину в рамках обмена военнопленными с украинской стороной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет ТАСС.

По ее словам, в рамках этого обмена в Россию вернутся 200 бойцов российской армии.

«В том числе возвращается совершенно замечательный человек, который оказался живым», — поделилась подробностями омбудсмен.

5 марта Россия и Украина обменялись пленными по формуле «200 на 200». По данным министерства обороны РФ, сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Предыдущий обмен между двумя сторонами конфликта состоялся в начале февраля по формуле «157 на 157». Кроме того, Москве вернули троих мирных жителей Курской области. В свою очередь Киев получил бойцов ВСУ, Нацгвардии и Погранслужбы, многие из которых находились в плену с 2022 года. Передачу бойцов согласовали на переговорах в Абу-Даби в начале февраля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жительница Курской области не смогла сдержать слез, говоря об украинском плене.

 
