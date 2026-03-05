Пентагон анонсировал брифинг по операции в Иране

Шеф Пентагона и глава CENTCOM проведут брифинг по Ирану 6 марта в 00:30 мск

Глава Пентагона Пит Хегсет и командующий Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер 6 марта в 00:30 (мск) проведут брифинг по операции в Иране. Об этом говорится в заявлении Пентагона, опубликованном в соцсети X.

«Пресс-конференция по операции «Эпическая ярость»... министр Хегсет и адмирал Брэд Купер. 16:30», — говорится в публикации.

Ожидается, что пресс-конференция состоится в штабе CENTCOM на авиабазе Макдилл во Флориде, куда Хегсет должен отправиться 5 марта.

До этого китайская сторона потребовала от Соединенных Штатов и Израиля немедленно прекратить военную операцию против Ирана. С аналогичным требованием выступила Россия.

Пит Хегсет в ходе пресс-конференции заявил, что у США нет ответных сообщений для России и Китая, призывающих к скорейшему прекращению атак на Иран.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.