В Азербайджане назвали инцидент с БПЛА «отвратительным терактом»

Атака иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Нахичевань является «отвратительным терактом». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности республики, передает РИА Новости.

«Азербайджанское государство решительно осуждает этот отвратительный террористический акт, те, кто его совершил, должны быть немедленно привлечены к ответственности», — сказал глава государства.

Днем 5 марта иранские беспилотники упали на территории Нахичеванской автономной республики в Азербайджане, которая расположена недалеко от границ с Ираном, Турцией и Арменией. Один дрон врезался в здание терминала аэропорта, а другой упал рядом со зданием школы в селе Шекарабад.

В связи с произошедшим министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла Ирана Моджтаба Дермичилу. Дипломату выразили решительный протест. В Баку подчеркнули, что эта атака противоречит нормам и принципам международного права и способствует усилению напряженности в регионе.

При этом генеральный штаб Вооруженных сил Ирана обвинил Израиль в запуске беспилотного летательного аппарата в Азербайджан. По данным ведомства, Тель-Авив подобными провокациями пытается «испортить отношения между мусульманскими странами».

Ранее в Минобороны Азербайджана пообещали ответить на атаки беспилотников Ирана.