Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Армия

В Азербайджане назвали инцидент с БПЛА «отвратительным терактом»

Алиев: атака БПЛА на Нахичевань является террористическим актом
Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Атака иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Нахичевань является «отвратительным терактом». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности республики, передает РИА Новости.

«Азербайджанское государство решительно осуждает этот отвратительный террористический акт, те, кто его совершил, должны быть немедленно привлечены к ответственности», — сказал глава государства.

Днем 5 марта иранские беспилотники упали на территории Нахичеванской автономной республики в Азербайджане, которая расположена недалеко от границ с Ираном, Турцией и Арменией. Один дрон врезался в здание терминала аэропорта, а другой упал рядом со зданием школы в селе Шекарабад.

В связи с произошедшим министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла Ирана Моджтаба Дермичилу. Дипломату выразили решительный протест. В Баку подчеркнули, что эта атака противоречит нормам и принципам международного права и способствует усилению напряженности в регионе.

При этом генеральный штаб Вооруженных сил Ирана обвинил Израиль в запуске беспилотного летательного аппарата в Азербайджан. По данным ведомства, Тель-Авив подобными провокациями пытается «испортить отношения между мусульманскими странами».

Ранее в Минобороны Азербайджана пообещали ответить на атаки беспилотников Ирана.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!