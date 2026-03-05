Появились кадры падения иранского дрона на аэропорт в Азербайджане

Момент падения иранского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на аэропорт в Азербайджане попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как дрон врезается в здание, и происходит взрыв.

«Сразу после прилета в здании начался пожар», — уточняется в комментарии к ролику.

5 марта агентство APA сообщило, что иранские беспилотники упали на территории Нахичеванской автономной республики в Азербайджане. Один из БПЛА врезался в здание терминала аэропорта, еще один рухнул возле школы в селе Шекарабад. По данным министерства здравоохранения республики, в результате пострадали четыре человека. Два из них получили черепно-мозговые травмы, другие два — травмы спины.

Позднее ситуацию прокомментировал Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана. Там заявили, что упавшие в Азербайджане дроны были запущены Израилем для того, чтобы впоследствии обвинить Исламскую Республику. В заявлении подчеркивалось, что цель провокации — «испортить отношения между мусульманскими странами».

Ранее министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла Ирана из-за инцидента с БПЛА.