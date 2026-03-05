Последствия удара Ирана по зданию Минобороны Израиля попали на видео

Появились кадры разрушения после удара Ирана по зданию министерства обороны Израиля. Соотвествующее видео опубликовало иранское агентство ISNA.

В ночь на 5 марта иранский Корпус стражей исламской революции заявил об ударе по минобороны Израиля и аэропорту Бен-Гурион.

На кадрах, опубликованных ISNA, можно заметить мощный пожар на месте удара, разрушенные здания и несколько искореженных машин, заваленных обломками.

Спустя несколько часов стало известно, что КСИР запустил новейшие сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр 4» по целям в Тель-Авиве, аэропорту «Бен-Гурион» и базе 27-й эскадрильи военно-воздушных сил Израиля в этом аэропорту.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.