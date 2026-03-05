Иран использовал новейшую сверхтяжелую ракету против Израиля

IRIB: КСИР запустил новейшие ракеты «Хорремшахр 4» по аэропорту и базе в Израиле

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана запустил новейшие сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр 4» по целям в Тель-Авиве, аэропорту «Бен-Гурион» и базе 27-й эскадрильи военно-воздушных сил Израиля в этом аэропорту. Об этом сообщает госагентство IRIB.

Отмечается, что ракеты при поддержке ударных беспилотников преодолели семь уровней противовоздушной обороны Израиля и «устроили агрессорам настоящий ад».

В этот же день стало известно, что военнослужащие Ирана нанесли удары по топливным резервуарам авиационной базы «Рамат Давид» в Израиле.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.