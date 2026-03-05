КСИР заявил об ударе по минобороны Израиля и аэропорту Бен-Гурион

Иранский КСИР (Корпус стражей исламской революции) атаковал гиперзвуковыми ракетами и беспилотниками аэропорт Бен-Гурион и здание израильского минобороны в Тель-Авиве, передает Fars.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп объяснил удары по Исламской Республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Как писала газета The Financial Times, Исламская Республика реализует военный план, разработкой которого занимался Хаменеи. Стратегия предусматривает давление на США и Израиль, чтобы заставить их прекратить военные действия. На этом фоне КСИР уже атаковал коммуникационную инфраструктуру на семи американских военных объектах.

Ранее американский Patriot трижды промахнулся по иранской ракете.