ВМС США начнут сопровождать суда через Ормузский пролив вблизи Ирана

Минэнерго: ВМС США скоро приступят к сопровождению судов в Ормузском проливе
Reuters

Глава министерства энергетики США Крис Райт заявил, что американские военно-морские силы в ближайшее время начнут сопровождать суда через Ормузский пролив на фоне операции против Ирана. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, это произойдет в подходящее время.

2 марта Корпус стражей исламской революции в Иране пригрозил ударить по любому танкеру, который попытается пройти Ормузский пролив.

Позднее заместитель командующего Военно-морскими силами КСИР Мохаммад Акбарзаде вновь напомнил, что Иран запрещает движение всех судов через Ормузский пролив.

4 марта корпорация «Би-би-си» сообщила, что трафик в Ормузском проливе на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке сократился на 90% по сравнению с прошедшей неделей. Это связано с тем, что многие нефтяные танкеры не хотят подвергнуться нападению Ирана во время прохождения контролируемого страной пролива.

Ранее в Иране отреагировали на статью о «готовности» Тегерана обсудить прекращение огня.

 
