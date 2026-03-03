СМИ сообщили об уничтожении единственного иранского корабля-дрононосца

Иранские СМИ подтвердили информацию Центрального командования США (CENTCOM) об уничтожении единственного авианесущего корабля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) IRIS Shahid Bagheri, предназначенного для транспортировки и запуска беспилотников, пишут «Известия».

«Два дня назад у иранского режима в Оманском заливе было 11 кораблей, сегодня их ноль. Иранский режим продолжает распространять ложные сообщения, утверждая, что потопил американский авианосец. Правда: единственным авианосцем, который был поражен, является Shahid Bagheri — иранский авианосец, перевозивший беспилотники», — написано в посте CENTCOM.

Американские военные утверждают, что удар по кораблю был нанесен уже через несколько часов после начала совместной израильско-американской кампании против Ирана.

IRIS Shahid Bagheri изначально был коммерческим контейнеровозом Perarin, но в 2022-2024 году его переоборудовали в морскую платформу для перевозки и запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и вертолетов. При общей длине около 240 метров судно располагало 180-метровой взлетно-посадочной полосой. Иранские официальные лица заявляли, что оно может выполнять разведывательные, наблюдательные и боевые задачи, а также осуществлять операции с подводными беспилотниками. Корабль поступил в распоряжение КСИР в марте 2025 года и получил название в честь военно-промышленной группы Shahid Bagheri (SBIG).

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее у берегов Омана атаковали нефтяной танкер.