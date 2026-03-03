Иордания сняла ограничения, введенные на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Иордания полностью открыла воздушное пространство, отменив ранее введенные ограничения. Об этом сообщили авиационные власти страны, передает РИА Новости.

«Воздушное пространство страны вновь открыто для всех рейсов», — говорится в заявлении.

Власти объяснили, что ограничения сняты после детального анализа безопасности и графика полетов в условиях региональной напряженности.

Накануне иорданские авиационные власти, реагируя на обострение ситуации, закрыли небо с 18:00 до 09:00 местного времени.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее в посольстве РФ в Ереване сообщили, что россияне могут покинуть Иран через сухопутную границу с Арменией.