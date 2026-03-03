Беспилотник атаковал мост короля Фахда над Персидским заливом

Беспилотник нанес удар по мосту короля Фахда, который соединяет Бахрейн и Саудовскую Аравию над Персидским заливом. Об этом сообщает агентство Fars.

По его данным, сооружение использовалось американскими войсками. Протяженность моста составляет 25 км.

В ночь на 3 марта в посольстве США в Эр-Рияде произошли взрыв и последующий пожар. Дипмиссия подверглась атаке двух беспилотников, пострадавших нет. Посольство США распространило уведомление с призывом к американским гражданам в Эр-Рияде, Джидде и Дахране укрыться по месту нахождения и избегать посещения дипмиссии до дальнейших распоряжений.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран атаковал шесть стран Ближнего Востока.