Иранские войска нанесли удары по Хайфе и правительственному кварталу в Тель-Авиве

КСИР: Иран ударил по правительственному кварталу в Тель-Авиве и объектам в Хайфе

Иранские войска ударили по правительственному кварталу в Тель-Авиве, объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и охранным предприятиям в Хайфе. Об этом сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), пишет газета «Известия».

Целенаправленная атака на правительственный комплекс сионистского режима в Тель-Авиве, атака на военные и охранные объекты Хайфы и атака на Восточный Иерусалим — часть целей десятой волны», — сказано в сообщении КСИР.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».