Стало известно о десятках погибших при атаках на провинцию Ирана

По меньшей мере 27 человек погибли в иранской провинции Восточный Азербайджан в результате атак Израиля и США. Об этом сообщает информагентство Tasnim в Telegram-канале.

Генеральный директор по управлению кризисами Восточного Азербайджана сообщил, что за последние два дня различные районы в городах Тебриз, Сараб, Мараге и Шебестер подверглись атакам.

Накануне в результате атак на город Мараге погибло 15 человек, говорится в сообщении.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».