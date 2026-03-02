Стало известно число жертв в результате утреннего удара Израиля по Ливану

Al-Jazeera: 30 человек погибли и 149 ранены в ходе израильских ударов по Ливану

По меньшей мере 31 человек погиб и еще 149 получили ранения в результате утреннего удара Израиля по Ливану. Об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на ливанский минздрав.

Утром 2 марта пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХА) Авихай Адраи сообщил, что ЦАХАЛ начал наступательную операцию в Ливане после атак со стороны группировки «Хезболла», которая контролирует большую часть шиитских территорий страны.

Al-Jazeera отмечает, что число погибших может увеличиться, поскольку в кварталах Харет-Хорейк и Эль-Джамус на южной окраине Бейрута, где ракеты упали на два жилых дома, продолжаются спасательные работы.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Иран пытался дважды его ликвидировать.