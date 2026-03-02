Иран заявил об ударе по базам США в Кувейте

Иран нанес удары по базе США в Кувейте и атаковал корабли в Индийском океане

Иран атаковал американские базы в Кувейте и корабли в северной части Индийского океана. Об этом сообщила иранская армия, передает ТАСС.

«Ракетные подразделения сухопутных и морских сил армии из разных районов в последние часы нанесли ракетные удары по американской авиабазе Али ас-Салем в Кувейте и вражеским кораблям в северной части Индийского океана, выпустив 15 крылатых ракет», — говорится в заявлении.

2 марта иранские СМИ сообщили, что истребитель F-15 ВС США, намеревавшийся вторгнуться в Иран, был сбит противовоздушной обороной исламской республики. Его обломки упали в Кувейте, пилота задержали.

До этого сообщалось, что в ответ на атаки со стороны США и Израиля Иран нанес удары по американским военным объектам в Персидском заливе и иракском Курдистане, а также по израильским городам. По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), поражены 27 баз США, израильская авиабаза Тель-Ноф, штаб-квартира армии Израиля и крупный оборонно-промышленный комплекс в Тель-Авиве.

Ранее премьер Испании Санчес призвал Европу выступить против операции США в Иране.